Bolu'da 375 litre sahte alkollü içki ele geçirildi - Son Dakika

Bolu'da, jandarma ekiplerinin operasyonunda piyasaya satılmak için hazırlanan 375 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nu Göynük ilçesinde yılbaşında satılmak üzere sahte alkollü içki üretildiği ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı çalışma başlattı. Ekipler, sahte alkollü içkilerin saklandığı yeri belirleyerek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda yılbaşında piyasaya satılmak üzere hazırlanan 375 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU