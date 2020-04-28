Bolu'da, 4 bin 200 adet kuru gıda paketi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştı - Son Dakika

Bolu'da, ihtiyaç sahipleri için hazırlanan 6 bin 400 kuru gıda paketinin 4 bin 200 tanesi sahiplerine ulaşırken, 2 bin 200 tanesinin dağıtımı devam ediyor.



Bolu Valiliği koordinesinde ihtiyaç sahibi aileler için yardımlar devam ediyor. Ramazan ayı için Bolu Valiliği tarafından hazırlatılan 6 bin 400 kuru gıda paketinin 4 bin 200 tanesi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştı. Kalan 2 bin 200 tane kolinin ise dağıtımı devam ediyor.



"Hiç kimse kimsesiz değil"



Yapılan yardımlar hakkında açıklamalarda bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Ramazan Ayı nedeniyle çok güzel çalışmalar oldu ve olmaya devam ediyor. Bugün Kızılay'ın iş insanlarımız ve esnafla işbirliği içerisinde planlamış olduğu gönüllü öğretmenlerimizin de dağıtımını yaptığı 600'ün üzerinde kişiye yemek çıkartıyoruz. Bu sene ramazan faaliyetlerimizi korona virüs ile mücadele eksenine uygun olarak şekillendirmek durumunda kaldık. Bu çerçevede yardımlar öncelikle, prensip olarak kuru gıda yardımı şeklinde planlandı. Bugüne kadar 6 bin 400 paket hazırlandı. Bunun 4 bin 200 tanesi dağıtıldı. 2 bin 200 tanesi dağıtılmaya devam ediyor. Bundan sonra da devam edeceğiz. İlimizde hiç kimse kimsesiz değil, kimse ekmeksiz aşsız da olmayacak. Bu konuda kimsenin tereddüdü olmasın. İhtiyacı olan vatandaşlarımız doğrudan telefonla yada Valilik internet sitesi vasıtasıyla Sosyal Yardımlaşma Vakfımıza müracaat edilebilir" şeklinde konuştu. - BOLU