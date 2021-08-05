Bolu'da 4 bloklu apartmanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika

Bolu'da, 4 bloklu bir apartmanın çatısında çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin 1,5 saatlik çalışması sonucu güçlükle söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Sümer Mahallesi 2843. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde 4 bloktan oluşan apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle tüm blokların çatısını sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Apartman boşaltıldı

Yangının çıktığı apartmandaki vatandaşlar evlerinden tahliye edildi. Ekipler, çatılardan düşen kiremitlerin insanlara zarar vermemesi için sokağın her iki girişini de emniyet şeridiyle kapattı. Korku dolu anların yaşandığı yangından apartmanda yaşayan vatandaşlar çalışmaları gözyaşları içinde izledi. Bazı vatandaşlar ise yangına rağmen evlerine girerek balkondaki eşyalarını toplamaya çalıştı.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BOLU