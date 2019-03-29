Bolu'da 4 Hektar Ormanlık Alan Alev Alev Yandı
17 dakika önce
Bolu'da 4 hektar ormanlık alan alev alev yandı Bolu'da çıkan yangında 4 hektarlık orman zarar gördüBOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangınında 4 hektarlık alan zarar gördü.
Bolu
'da 4 hektar ormanlık alan alev alev yandı
Bolu'da çıkan yangında 4 hektarlık orman zarar gördü
BOLU - Bolu'nun Mudurnu
ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangınında 4 hektarlık alan zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre Bolu'nun Mudurnu İlçesi Ormanpınar köyü yakınlarında bulunan ormanda henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda yangın söndürüldü. Yangın çıkan bölgede 4 hektarlık alan zarar görürken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:18 Kaynak: İHA
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