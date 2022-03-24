Bolu'da 4 kilo 700 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bolu'da 4 kilo 700 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

24.03.2022 14:39
Bolu'da 4 kilo 700 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

Bolu'da otomobilinde 4 kilo 700 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Bolu'da otomobilinde 4 kilo 700 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden otomobille İstanbul'a uyuşturucu taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Anadolu Otoyolu'nda uygulama noktasında durdurulan araçta narkotik köpeği Sezar'la yapılan aramada, çeşitli yerlere gizlenmiş 7 parça halinde 4 kilo 700 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan sürücü Mehmet D. (41), işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bolu'da 4 kilo 700 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Esrar, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da 4 kilo 700 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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