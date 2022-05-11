Bolu'da 4 kişinin öldüğü silahlı kavga davasında 7 sanık yeniden yargılandı - Son Dakika
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Bolu'da 4 kişinin öldüğü silahlı kavga davasında 7 sanık yeniden yargılandı

11.05.2022 13:51
Bolu'da 4 kişinin öldüğü silahlı kavga davasında 7 sanık yeniden yargılandı

Bolu'nun Seben ilçesinde iki aile arasında çıkan, 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davada yeniden yargılanan baba ve 2 oğluna, 4 kişinin ölümüyle ilgili 2'şer kez müebbet ile 32'şer yıl hapis, yaralama ve öldürmeye teşebbüs suçlarından ise 17'şer yıl hapis...

Bolu'nun Seben ilçesinde iki aile arasında çıkan, 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davada yeniden yargılanan baba ve 2 oğluna, 4 kişinin ölümüyle ilgili 2'şer kez müebbet ile 32'şer yıl hapis, yaralama ve öldürmeye teşebbüs suçlarından ise 17'şer yıl hapis cezası verildi.

Seben'e bağlı Çeltikdere köyünde çıkan silahlı kavgaya ilişkin davada istinafın yerel mahkemenin kararını "usul" yönünden uygun bulmaması üzerine tutuklu sanıklar Zeki, oğulları Mustafa ve Onur Büyüktopaç ile tutuksuz sanıklar müşteki sanık durumunda olan tutuksuz Metin, Soner, Hasan ve Hatice Büyüktopaç'ın yeniden yargılanmasına devam edildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar Zeki, oğulları Mustafa ve Onur Büyüktopaç tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, Metin ve Soner Büyüktopaç ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Taraflar ile avukatların son savunmalarını yapmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Zeki, oğulları Onur ve Mustafa Büyüktopaç'a iki kişinin ölümüyle ilgili 2'şer kez müebbet, diğer 2 kişinin ölümüyle ilgili 32'şer yıl, yaralama ve öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla ilgili de 17'şer yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, diğer 4 sanığın cezalarında değişikliğe gitmedi.

Olay ve iddianame

Seben ilçesine bağlı Çeltikdere köyünde Şubat 2018'de, husumetli olan Hasan Büyüktopaç ile amcasının oğlu Ayhan Büyüktopaç arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 42 sayfalık iddianamede, Zeki ve oğlu Mustafa Büyüktopaç'ın "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından dörder kez, Onur Buyüktopaç ve dedesi Hasan ile eşi Hatice Büyüktopaç'ın "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından ikişer kez müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Ayrıca tutuksuz sanıklar Metin ve oğlu Soner Büyüktopaç'ın da "kasten yaralama" suçlarından 2 yıldan 8 yıla kadar hapsi istendi.

Yargılama sonunda tutuklu sanık Zeki Büyüktopaç'a, toplam 85 yıl 6 ay, Mustafa Büyüktopaç'a 83 yıl 6 ay, Onur Büyüktopaç'a 76 yıl 3 ay, Hasan Büyüktopaç'a 9 yıl, Metin Büyüktopaç'a 1 yıl 9 ay 2 gün hapis cezası verilmişti.

Soner Büyüktopaç, Zeki Büyüktopaç'a karşı işlediği iddia edilen kasten yaralama suçundan, Hatice Büyüktopaç da hakkındaki tüm suçlamalardan beraat etmiş, mahkeme heyeti Soner ve Onur Büyüktopaç'ın birbirlerine karşı yaralama eylemlerinden suç duyurusunda bulunulacağını açıklamıştı.

Mağdur yakınlarının avukatları karara itiraz ederek Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine bozma davası açmıştı.

İstinafın yerel mahkemenin kararını "usul" yönünden uygun bulmaması üzerine 7 sanığın yeniden yargılanmasına başlanmıştı.

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Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Mahkeme, Seben, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da 4 kişinin öldüğü silahlı kavga davasında 7 sanık yeniden yargılandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da 4 kişinin öldüğü silahlı kavga davasında 7 sanık yeniden yargılandı - Son Dakika
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