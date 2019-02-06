Bolu'da 4. Türksoy Besteciler Buluşması

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "TÜRKSOY Besteciler Buluşması" Bolu'da başladı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "TÜRKSOY Besteciler Buluşması" Bolu'da başladı.



Seben ilçesindeki "TÜRKSOY Sanat Köyü"nde 2019 Aşık Veysel Yılı etkinlikleri kapsamında, TÜRKSOY Bolu ve Seben belediyeleri iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Türk dünyasının tanınmış bestekarları, her birine önemli bestekarların isimlerinin verildiği ahşap evlerde 10 gün boyunca kalarak yeni eserlere imza atacak.



Kazakistanlı bestekarlar Svetlana Stepurina, Beibit Daldenbay, Yermek Umirov, Bakhtiyar Amanzhol, Lyazzat Zhumanova, Sauken Alish ve Balnur Qydyrbek tarafından icra edilecek eserler, doğumunun 125. yılı kutlanan Aşık Veysel'e ithaf edilecek.



Buluşmanın açılış töreninde konuşan TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Avrasya'nın engin bozkırlarında yaşamını sürdüren Türk halklarının sahip olduğu zengin kültür mirasının dünyaya tanıtılmasının çok önemli olduğunu söyledi.



"Eserlerini Türk dünyasına katacaklar"



Teşkilatlarının, Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarında yoğun faaliyetler sürdürdüğünü aktaran Kaseinov, "Türk dünyası kültür başkenti, gençlik oda orkestrası, gençlik oda korosu, Türk dünyası halk çalgılar orkestrası gibi çeşitli alanlarda birçok ilke imza attıklarını anlattı.



Kaseinov, TÜRKSOY tarafından hayata geçirilen bir diğer projenin besteciler buluşması olduğunu kaydederek, "Safranbolu ile başlayan ve 2017'den itibaren Bolu'nun Seben ilçesinde bulunan, büyük Türk bestekarlarının isimlerini taşıyan evlerin olduğu ve Türk dünyasında 'Türksoy Sanat Köyü' olarak ün kazanan Solaklar Kayaevleri'nde devam eden buluşmanın bu yıl dördüncüsü yapılmaktadır." diye konuştu.



Bolu ve Seben belediyeleriyle iş birliği halinde gerçekleştirilen çok uluslu bu yaratıcılık projesi kapsamında şimdiye kadar Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Türkmenistan ile Rusya Federasyonu'na bağlı devlet ve özerk cumhuriyetlerden en iyi bestecilerin bir araya geldiğine işaret eden Kaseinov, şunları kaydetti:



"Bu yıl Seben'e gelen Kazakistanlı bestekarlar, tarihin sanat ve kültürle buluştuğu Seben topraklarında yazacakları eserlerini Türk dünyasına katacaklardır. Türk kültür ve sanatına katkılarından ötürü çok minnettar olduğumuz Seben Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu etkinlikte ortaya çıkacak eserler, Aşık Veysel'e ithaf edilecektir. Bugünkü etkinlikte Kazakistan, Türkiye ve Gagauz Yeri'nden gelen bestekarlar, aşık ve ozanlar birbirleriyle tanışacak, sanatsal diyalog kuracak, işbirliğine başlayabileceklerdir."



Türk ozanlar Aşık Veysel'in eserlerini seslendirdi



Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ da etkinliğin bu sene Seben'de üçüncü kez düzenlendiğini anımsatarak, "İlki Safranbolu'da yapılmış. Besteciler buluşması daha önce bahar aylarındaydı, bu sene şubat ayında yapıyoruz. Aşık Veysel temalı besteciler buluşmasının hayırlara vesile olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.



Kazakistan Besteciler Birliği Başkanı Balnur Kırdırbeke ise Bolu'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Biz Kazakistan medeniyetinin temsilcileri olarak yeniden burada olmaktan çok mutluyuz." ifadesini kullandı.



Konuşmaların ardından Türk ozanlar Kamber Nar, Kenan Şahbudak, İsmail Nar, Haşimi Aslıhak, Selahattin Dündar ve Aşık Temeli, Aşık Veysel'in eserlerini seslendirdi.



Etkinliğin açılışına, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Seben Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız da katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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