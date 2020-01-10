Bolu'da, 4 uyuşturucu ticareti şüphelisi adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da, 4 uyuşturucu ticareti şüphelisi adliyede - Son Dakika

Bolu'da, 4 uyuşturucu ticareti şüphelisi adliyede

6 saat önce

BOLU'da, polis ekiplerince uyuşturucu madde sattıkları belirlenen 4 kişi, gözaltına alındı.

Bolu'da, 4 uyuşturucu ticareti şüphelisi adliyede, System.String[]

BOLU'da, polis ekiplerince uyuşturucu madde sattıkları belirlenen 4 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullandığını tespit ettiği İ.Y.'nin (36) üzerinde 1,57 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan İ.Y., emniyetteki sorgusunda, uyuşturucu maddeyi M.D. (27), O.Y.Y. (32) ve E.Ö.'den (41) aldığını itiraf etti. Polis, 3 şüpheliyi de gözaltına aldı. Polis ekiplerinin yine şehir merkezinde yaptığı çalışmalarda R.Ç. (17), uyuşturucu madde kullanırken yakalandı. İfadesi alınan R.Ç., uyuşturucu maddeyi K.Ö.'den (27) aldığını söyledi. Bunun üzerine polis, K.Ö.'yü yakalayarak, gözaltına aldı. Uyuşturucu kullanan İ.Y. ve R.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. M.D., O.Y.Y., E.Ö. ve K.Ö. ise 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.


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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:47 Kaynak: DHA
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