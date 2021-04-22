Bolu'da 4 yavru kedi tedavi altına alındı - Son Dakika

Bolu'da annesi tarafından terk edilen 4 yavru kedi tedavi altına alındı.

Gölyüzü Mahallesi'nde 4 kedi yavrusunu gören vatandaşlar, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlilerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler yakaladıkları yavru kedileri, veteriner kliniğine götürerek tedavi ettirdi.

Tedavisi yapılan 4 yavru kedi, daha sonra ekipler tarafından Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesine teslim edildi.