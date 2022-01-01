Bolu'da, 401 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahsa 8 yıl 9 ay hapis - Son Dakika

Bolu'da, narkotik ekiplerinin TEM Otoyolu'nda bir otomobilde yaptıkları aramada 401 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahıs 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolunda seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Durdurulan araçta yapılan aramada ilk yardım çantasının içerisinde narkotik köpeğinin koku almasını engellemek için üzerlerine salça sürülmüş poşetlerde 401 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü Şahin Gürol Gürol ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gürol, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan Şahin Gürol, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Gürol savunmasında, "401 adet uyuşturucu hapı, İstanbul ilinden 4 bin 800 lira karşılığında aldım. Bu haplardan her gün bir tane içiyordum. Kesinlikle satıcı değilim. Böyle bir suçtan dolayı karşınızda olmaktan dolayı çok pişmanım. Uyuşturucu tedavisi gördüm ve bu illetten kurtuldum. Yemin ederim, bir daha karşısına böyle çirkin bir suçlamadan çıkmayacağım. Beni affedin. Dersimi aldım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın 'uyuşturucu ticareti' yapmak suçunu işlediğine kanaat göstererek, 8 yıl 9 ay hapis ile 20 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. - BOLU