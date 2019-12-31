Bolu'da 47 bin 500 lira değerinde sahte alkollü içecek yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da 47 bin 500 lira değerinde sahte alkollü içecek yakalandı - Son Dakika

Bolu'da 47 bin 500 lira değerinde sahte alkollü içecek yakalandı

6 saat önce

Bolu'da, polis ekiplerinin TEM Otoyolu üzerinde yaptıkları operasyonda piyasa değeri 47 bin 500 lira olan 200 adet kaçak içkiyle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da 47 bin 500 lira değerinde sahte alkollü içecek yakalandı, System.String[]

Bolu'da, polis ekiplerinin TEM Otoyolu üzerinde yaptıkları operasyonda piyasa değeri 47 bin 500 lira olan 200 adet kaçak içkiyle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerine yapılan uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Araç sürücüsü M.E.K.'nin (23) hareketlerinden şüphelenen ekipler, otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada piyasa değeri 47 bin 500 lira olan 200 adet kaçak içki ele geçirildi. Araç sürücüsü M.E.K. ile yolcu olarak bulunan F.A. ve C.K. gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 3 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - BOLU

TEM Otoyolu, Polis, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:22 Kaynak: İHA
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