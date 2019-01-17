Bolu'da, 470 Gram Eroinle Yakalanan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Bolu'da polis ekiplerinin yolcu otobüsüne düzenlediği operasyonda ayakkabı, çanta ve montunda 470 gram eroinle yakalanan R.D.(27) adlı şahıs, adliyeye sevk edildi.

Bolu'da polis ekiplerinin yolcu otobüsüne düzenlediği operasyonda ayakkabı, çanta ve montunda 470 gram eroinle yakalanan R.D.(27) adlı şahıs, adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu taşındığı ihbarı üzerine TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüs içerisinde narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan aramada R.D.(27) isimli yolcunun çantasının askılık bölümlerine, montunda ve ayakkabılarının içinde 470 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan R.D., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. R.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

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