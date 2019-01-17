Son Dakika Haberleri: Bolu'da, 470 Gram Eroinle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Bolu'da, 470 Gram Eroinle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

12 dakika önce

Bolu'da, polis ekiplerinin yolcu otobüsüne düzenlediği operasyonda ayakkabı, çanta ve montunda 470 gram eroinle yakalanan R.D. (27) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu'da, 470 Gram Eroinle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
Bolu'da, polis ekiplerinin yolcu otobüsüne düzenlediği operasyonda ayakkabı, çanta ve montunda 470 gram eroinle yakalanan R.D. (27) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu taşındığı ihbarı üzerine TEM otoyolu üzerinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüs içerisinde narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan aramada R.D. (27) isimli yolcunun çantasının askılık bölümlerine, montunda ve ayakkabılarının içinde 470 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.D., ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:30 Kaynak: İHA

Polis, Bolu, 3. Sayfa
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