Bolu'da çok sayıda bisiklet çalıp satan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Bolu'da çok sayıda bisiklet çalıp satan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

25.09.2022 16:38
Bolu'da çok sayıda bisiklet çalıp satan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Bolu'da 5 farklı adresten çok sayıda bisiklet çalıp sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bolu'da 5 farklı adresten çok sayıda bisiklet çalıp sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kent merkezinde 5 farklı adreste arka arkaya elektrikli ve normal bisiklet çalındığı ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Bisikletleri şüpheli U.A'nın (27) çaldığını belirleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Bazı çalıntı bisikletleri sattığı tespit edilen zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Bisikletlerden 3'ü, ekiplerce sahiplerine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da çok sayıda bisiklet çalıp satan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bolu'da çok sayıda bisiklet çalıp satan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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