Bolu'da, 5'inci kattan düşen anne ve 10 aylık bebek hayatını kaybetti - Son Dakika

Bolu'da, 5'inci kattan düşen anne ve 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Bolu'da, misafirlik için gittikleri evde 5'inci katın balkonundan düşen anne ve 10 aylık bebek kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

Bolu'da, misafirlik için gittikleri evde 5'inci katın balkonundan düşen anne ve 10 aylık bebek kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

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Olay, saat 22.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi 434'ncü sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Songül C. (33) ve 10 aylık bebeği Yaprak bir yakınlarının evlerine misafirlikte olduğu sırada, Songül C. çocuğunu uyutmak için yan odaya geçti. Anne ve 10 aylık çocuğu Yaprak C., bir süre sonra binanın beşinci katındaki pencereden aşağı düştü. Beton zeminin üzerine düşerek kanlar içerisinde kalan anne ve bebeğini gören sokak üzerindeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Anne ve kızının düştüğünü ambulans sesinden anladılar


Sokak üzerine çok sayıda ambulansın geldiğini duyan Songül C.'nin misafirlik için geldiği evin sahipleri pencereye çıktı. Ambulansın anne Songül ve 10 aylık kızı Yaprak için geldiğini öğrenen yakınları şok geçirerek aşağı indi.


Apartmanın 5'inci katından düşerek ağır yaralanan anne ve bebeği olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Annesiyle birlikte hastaneye götürülen 10 aylık Yaprak C. ve anne Songül C. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Bebek 4 ay önce yine düşmüş


Annesiyle birlikte 5'inci kattan düşerek hayatını kaybeden 10 aylık Yaprak C.'nin, 4 ay önce Mudurnu ilçesinde yaşadığı evin 2'inci katından düştüğü ve tedavi gördüğü hastaneden dün taburcu olduğu öğrenildi.


Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - BOLU

Bebek, Bolu, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 01:25 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da, 5'inci kattan düşen anne ve 10 aylık bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
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