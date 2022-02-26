Bolu'da "5. Kadın Emek Pazarı" açıldı - Son Dakika
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Bolu'da "5. Kadın Emek Pazarı" açıldı

26.02.2022 10:52
Bolu'da "5. Kadın Emek Pazarı" açıldı

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyet gösteren TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu organizasyonuyla bu yıl 5.'si düzenlenen "Kadın Emek Pazarı" açıldı.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyet gösteren TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu organizasyonuyla bu yıl 5.'si düzenlenen "Kadın Emek Pazarı" açıldı.

Kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde kurulan "Kadın Emek Pazarı"nda kadınlar yöresel ve el emeği ürünlerini sergiliyor.

Pazarın açılışına, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Belediye Başkan Yardımcısı Asuman Şentürk Tekin, Ticaret İl Müdürü Ersin Terzi, TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Emine Yüce, Garnizon Komutan Vekili İslam Can'ın eşi Çiğdem Can, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eşi Meral Özcan ve kurul üyeleri ile ilgili kurum amirleri ve eşleri katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından stantlar ziyaret edildi.

5. Kadın Emek Pazarı, 27 Şubat'a kadar açık kalacak.

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Tanju Özcan, İslam Can, Ticaret, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da '5. Kadın Emek Pazarı' açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da "5. Kadın Emek Pazarı" açıldı - Son Dakika
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