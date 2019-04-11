Son Dakika Haberleri: Bolu'da, 50 Yıllık Muhtar 1 Oy Farkla Yeniden Seçildi

Bolu'da, 50 Yıllık Muhtar 1 Oy Farkla Yeniden Seçildi

1 saat önce

Bolu'nun Göynük İlçesi'nde 50 yıldır muhtarlık yapan Halit İlhan (74), 31 Mart Yerel seçimlerinde en yakın rakibine karşı 1 oy farkla kazanarak yeniden muhtar seçildi.

Bolu'da, 50 Yıllık Muhtar 1 Oy Farkla Yeniden Seçildi, System.String[]
Bolu'nun Göynük İlçesi'nde 50 yıldır muhtarlık yapan Halit İlhan (74), 31 Mart Yerel seçimlerinde en yakın rakibine karşı 1 oy farkla kazanarak yeniden muhtar seçildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Göynük İlçesi Çamlıca Köyü'nde yaşayan 50 yıllık muhtar Halit İlhan, son yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde yeniden aday oldu. 134 seçmenin olduğu Çamlıca Köyü'nde 2 rakibine karşı yarışan evli ve 3 çocuk babası İlhan, 41 oyla yeniden muhtar seçildi. En yakın rakibinin 40 oy aldığı seçimde, yapılan itirazlara rağmen 1 farkla muhtarlığı kazanan Halit İlhan, köyde yapılacak daha çok iş olduğunu ve bu süreci de eksikleri tamamlamak için geçireceğini söyledi.

Muhtarlığı kazandığını komşularından öğrendiğini belirten İlhan, "yarım asırlık muhtarım. Bugüne kadar kimseyi küçük görmedim, her şeyi alttan aldım. Bu yüzden muhtar seçildim. Şimdi yapacak işlerimiz var. Köy konağını tamamlayacağız. Yollar asfaltlanacak" dedi. - BOLU
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:20 Kaynak: İHA
Göynük, Bolu, Güncel
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