Bolu'da, 500 göçmen Avrupa hayaliyle Edirne'ye yola çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da, 500 göçmen Avrupa hayaliyle Edirne'ye yola çıktı - Son Dakika

Bolu'da, 500 göçmen Avrupa hayaliyle Edirne'ye yola çıktı

14 dakika önce

Bolu'da yaşayan farklı uyruklardan 500 göçmen, Avrupa'ya gidebilmek hayaliyle otobüslere binerek Edirne'ye gitmek için yola çıktı.

Bolu'da, 500 göçmen Avrupa hayaliyle Edirne'ye yola çıktı, System.String[]

Bolu'da yaşayan farklı uyruklardan 500 göçmen, Avrupa'ya gidebilmek hayaliyle otobüslere binerek Edirne'ye gitmek için yola çıktı.


Bolu'da yaşayan farklı uyruklardan 500 göçmen, sınır kapılarının açılmasının ardından Avrupa'ya gidebilmek için Bolu Otogarı'na akın etti. Dün gece saatlerinden itibaren otogara giden çoğunluğu Afgan uyruklu göçmenlerin bir kısmı kendi imkanlarıyla aldıkları biletlerle, bir kısmı da Bolu Belediyesinin tahsis ettiği otobüslerle Edirne'ye yola çıktı. Otobüslerle yola çıkan göçmenler Avrupa vatandaşı olma hayaliyle Yunanistan'a gitmek istediklerini söylediler.


"İnşallah hedeflerine ulaşırlar"


Yola çıkan göçmenleri yolcu etmek için Bolu Otogarı'na gelen Bolu Belediye Başkanlığı Sözcüsü Rasim Özdemir, şu ana kadar şehirde yaşan 500'ün üzerinde göçmenin yola çıktığını söyleyerek, "Ne yazık ki ülkemiz çok zor bir süreçten geçiyor. Şehitlerimizin ardından Belediye Başkanımız Tanju Özcan, ilimizde yaşayan göçmenler ve özellikle Suriyelilerle ilgili yapmış olduğu Bolu'dan Edirne'ya kadar gitmek isteyen göçmenlerin ücretsiz taşınması vaadini, dün geceden itibaren gerçekleştiriyoruz. Anlaştığımız firma ile birlikte peyderpey gönderiyoruz. 40 kişilik olan en büyük grubumuz şu an burada, Edirne'ye doğru yola çıkacağız. Dün akşamdan itibaren gelen herkesi bekletmedik. Bize talepte bulunan, muhtarlıklara gelen, göçmenler ve özellikle Suriyelileri taşımaya devam ediyoruz. Şu anda da ben göçmenlere hayırlı yolculuklar demek için buradayım. Avrupa hedefleri vardı, inşallah hedeflerine ulaşırlar. Şu ana kadar biz, 200 göçmen gönderdik. Yetkililerden aldığım rakam 500'ün üzerinde" ifadelerini kullandı. - BOLU

Yunanistan, Avrupa, Edirne, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sınırda taksicilerle bir grup göçmen arasında kavga çıktı
Yunan güvenlik güçlerinin müdahale ettiği göçmen genç kız isyan etti: Siz nasıl bir şeysiniz? Esad Rejimini korku sardı! Avrupa ülkelerine "Türkiye'yi durdurun" çağrısı Son dakika: Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
16:33 Harvard'da Anadolu ezgileri
16:00 Derya Uluğ ve Asil Gök şehitlerimiz için şarkı yazdı
15:42 Hercai'nin son bölümünde neler yaşandı?
14:20 Tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil, aylar sonra görüntülendi
13:42 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 16:45:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu'da, 500 göçmen Avrupa hayaliyle Edirne'ye yola çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]