Bolu'da 500 metre hayalet ağ ele geçirildi

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait su ürünleri kontrol teknesi ile Seben Taşlıyayla Gölet içerisinde yapılan aramada yaklaşık 500 metre uzunluğunda hayalet ağ ele geçirildi.

Yapılan denetimlerle ilgili açıklama yapan Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, "Bolu, sulak alanlar yönünden zengin sayılabilecek iller arasındadır. İrili ufaklı çok sayıda göl ve gölete ev sahipliği yapmaktadır ve bunlardan biri de Seben Taşlıyayla Göleti'dir. Kapladığı alan ve hacim yönünden sadece Bolu'nun değil Batı Karadeniz Bölgesi'nin en büyük göleti olma konumundadır." diye konuştu.

Su ürünleri kontrol görevlilerinin rutin ve ihbar üzerine sık sık kontrol ve denetim yaptığını vurgulayan Murat, "Herhangi bir ihlal ile karşılaşmaları durumunda 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa göre işlem yapılmaktadır. Yine gölet içerisinde yapılan rutin kontrollerde hayalet ağ olarak tabir ettiğimiz kopmuş, kaybolmuş, sahipsiz ve en önemlisi avcılığa devam ederek su canlılarının hayatını tehlikeye atan 500 metre ağ arkadaşlarımız tarafından tespit edildi. Su ortamından çıkartılan ağ imha edildi." dedi.