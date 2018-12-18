Son Dakika Haberleri: Bolu'da 552 Gram Esrarla Yakalanan 3 Şüpheli Tutuklandı

Bolu'da 552 Gram Esrarla Yakalanan 3 Şüpheli Tutuklandı

3 saat önce

Bolu'da bir otomobil içerisinde 552 gram uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bolu'da 552 Gram Esrarla Yakalanan 3 Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
Bolu'da bir otomobil içerisinde 552 gram uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre kent merkezinde bir otomobil içerisinde uyuşturucu madde kullanıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde kullanıldığı iddia edilen otomobilde bulunan Ahmet Çetin S. (42), Hasan G. (31) ve Baki G. (27) gözaltına alındı. Araçta ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada 552 gram esrar ele geçirildi.

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:14 Kaynak: İHA

Bolu, 3. Sayfa
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