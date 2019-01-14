Bolu'da 58 Evden Hırsızlık İddiası
1 saat önce
Bolu'nun Mengen, Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerine bağlı köylerle yayla evlerinden hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandıBolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 günde 58 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan Muhammed Ali Yıldırım, Mehmet Bilir, Mehmet Kılıç...
Bolu
'nun Mengen
, Yeniçağa
ve Dörtdivan
ilçelerine bağlı köylerle yayla evlerinden hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı
Bolu İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince 3 günde 58 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan Muhammed Ali
Yıldırım, Mehmet Bilir
, Mehmet Kılıç
ve İlhami Arslan ile çalıntı malzemeleri aldığı değerlendirilen Mehmet Özdemir
, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mengen Adliyesine çıkarıldı.
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
Hırsızlık suçlaması ile gözaltına alınan R.S'nin jandarma karakolundaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:22 Kaynak: AA
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