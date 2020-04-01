Bolu'da, 6 eve girerek hırsızlık yapan 4 şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bolu'da, 6 eve girerek 25 bin lira değerinde eşya çalan 4 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.



Olay, 18 Mart tarihinde Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Kuzgöl köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir gecede köydeki 6 eve giren hırsızlar, toplam değeri 25 bin lira olan bakır ev eşyaları, ot biçme makinesi, elektrikli kesim motoru ve beyaz eşya çalarak kayıplara karıştı. Sabah uyandıklarında eşyalarının çalındığını gören ev sahipleri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek incelemelerini tamamlayan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızları yakalamak üzere çalışma başlattı.



MOBESE ve güvenlik kameralarını izleyen jandarma ekipleri, evlere girerek hırsızlık yapan şahısların T.S., S.Ç., M.A. ve Ü.Ç. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan şahıslar, jandarma komutanlığında alınan ifadelerinde de hırsızlık yaptıklarını itiraf ettiler.



Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan T.S., S.Ç., M.A. ve Ü.Ç. adliyeye sevk edildi. - BOLU