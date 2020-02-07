Bolu'da 6 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da 6 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı - Son Dakika

Bolu'da 6 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı

6 saat önce

Bolu'nun Mengen ilçesinde, define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.

Bolu'da 6 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı, System.String[]

Bolu'nun Mengen ilçesinde, define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.

Düzağaç köyü Karadere mevkisinde kaçak kazı yapıldığı yönünde bilgi alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, M.D, C.K, S.G, D.I, R.D. ve M.Ö. kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin kullandığı jeneratör, 5 matkap, kaynak makinesi, 2 telsiz, kablo, 5 litre benzin, el testeresi ve çeşitli kazı malzemelerine el konuldu.

Bir kaya parçasını patlayıcı maddeyle kırarak define olduğunu düşündükleri yere ulaşmaya çalıştıkları öğrenilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mengen, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB AKOM saat verdi! İstanbul için kar yağışı uyarısı
Teslim olan PKK'lı genç kız, evlat nöbeti tutan ailelere dağda yaşadıklarını anlattı Son dakika: Türkiye'den Esed rejimine çok sert uyarı: Her türlü saldırıya karşılık verilir Türkiye'de Çinli'ye benzetilen çekik gözdü adam, Tayvanlı olduğunu ilginç bir yöntemle açıkladı

Son Dakika Haberleri
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 17:40:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu'da 6 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]