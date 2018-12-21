Son Dakika Haberleri: Bolu'da 647 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

Bolu'da 647 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

3 saat önce

BOLU'da, yılbaşı öncesi 12 adrese düzenlenen operasyonda 647 şişe kaçak içki, 2 uzun namlulu tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Bolu'da 647 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi, System.String[]
BOLU'da, yılbaşı öncesi 12 adrese düzenlenen operasyonda 647 şişe kaçak içki, 2 uzun namlulu tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yeni yıl öncesi, piyasaya kaçak ve sahte içki sürüleceği yönünde gelen ihbar nedeniyle harekete geçti. Ekipler, kaçak içki bulunduğunu tespit ettiği 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, değişik marka ve türlerde 647 şişe kaçak içki ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramalarda 2 adet uzun namlulu tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyonda, işyeri ve ikametlerinde kaçak içkilerle yakalanan R.Y. (32), N.A. (41) ve D.A. (33) gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:15 Kaynak: DHA

Bolu, 3. Sayfa
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