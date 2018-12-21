Bolu'da 647 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi
3 saat önce
BOLU'da, yılbaşı öncesi 12 adrese düzenlenen operasyonda 647 şişe kaçak içki, 2 uzun namlulu tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
BOLU'da, yılbaşı öncesi 12 adrese düzenlenen operasyonda 647 şişe kaçak içki, 2 uzun namlulu tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yeni yıl öncesi, piyasaya kaçak ve sahte içki sürüleceği yönünde gelen ihbar nedeniyle harekete geçti. Ekipler, kaçak içki bulunduğunu tespit ettiği 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, değişik marka ve türlerde 647 şişe kaçak içki ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramalarda 2 adet uzun namlulu tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyonda, işyeri ve ikametlerinde kaçak içkilerle yakalanan R.Y. (32), N.A. (41) ve D.A. (33) gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Bolu
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:15 Kaynak: DHA
Milyonluk Naylon Fatura ile Devleti Zarara Uğratan Şüphelilere Operasyon Düzenlendi
FETÖ'nün Hücre Evlerinden "F" Serisi Dolar Çıktı
Tunceli'de 9 Gündür Mağarada Saklanan Teröristlerin Vurulma Görüntüleri Ortaya Çıktı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Askerlerini Vurmamak İçin Operasyonu Ertelediğimizi Açıkladı