Bolu'da 65 yaş üstü vatandaşlar caddeleri doldurdu - Son Dakika

BOLU'da, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstündeki vatandaşlar, cadde ve parklara akın etti.

Bolu'da, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına izin verildi. Vatandaşlar izinle birlikte sokağa çıkarak park ve caddelere akın etti. Maske takarak sokağa çıkan vatandaşların, kurallara dikkat ettiği görüldü.

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