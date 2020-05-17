Bolu'da 65  yaş üstü vatandaşlar parklara akın etti - Son Dakika

Bolu'da 65 yaş üstü vatandaşlar parklara akın etti

BOLU'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkışları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri kişiler, bugün verilen izinle cadde ve parklarda güneşli havanın keyfini çıkardı.

BOLU'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkışları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri kişiler, bugün verilen izinle cadde ve parklarda güneşli havanın keyfini çıkardı. Bolu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü kişiler, bugün için verilen izinle sokağa çıktı. Güzel havayı fırsat bilen kişiler, caddelerde ve parklarda yürüyüş yaptı, dışarıda olmanın keyfini çıkardı. Sokaktaki kişiler, sosyal mesafe konusunda uyarıldı. Vatandaşların yan yana oturmasına izin verilmedi. Dışarı çıkanların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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