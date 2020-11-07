Bolu'da, 65 yaş üstüne günde 4 saat şehiriçi otobüslere binme hakkı verildi - Son Dakika

Bolu'da, 65 yaş üstüne günde 4 saat şehiriçi otobüslere binme hakkı verildi

07.11.2020 16:23
Bolu'da, 65 yaş üstüne günde 4 saat şehiriçi otobüslere binme hakkı verildi, System.String[]

Bolu'da, korona virüs salgını nedeniyle şehiriçi otobüslere binmeleri yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlara, günde 4 saat yolculuk yapma hakkı verildi.

Bolu'da, korona virüs salgını nedeniyle şehiriçi otobüslere binmeleri yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlara, günde 4 saat yolculuk yapma hakkı verildi.

Bolu'da, korona virüs salgını nedeniyle Vali Ahmet Ümit başkanlığından toplanan İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi, Ağustos ayında kronik rahatsızlığı bulunanlar ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu ulaşım araçlarını kullanmaları kısıtladı. Kararla birlikte söz konusu vatandaşların şehir içi ulaşımı sağlayan Bolu Belediyesi Özel Halk Otobüsleri'ni kullanamayacağı duyuruldu.

Alınan ilk kararın ardından geçtiğimiz gün yapılan İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi toplantısında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlarla ilgili yeni bir karar çıktı. Kararda, "65 yaş üstü vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını kendileri karşılayabilmeleri amacıyla şehiriçi toplu taşıma araçlarına yolcu yoğunluğunun en az olduğu saatler olan 10.00-12.00 ile 14.00-16.00 saatleri arasında binebilmesine izin verilmiştir" denildi. - BOLU

Ağustos, Bolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bolu'da, 65 yaş üstüne günde 4 saat şehiriçi otobüslere binme hakkı verildi - Son Dakika


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