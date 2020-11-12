Bolu'da, 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Bolu'da, 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması
12.11.2020 17:04
Bolu'da korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlar gün için sadece saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkabilecek.
Bolu'da korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlar gün için sadece saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkabilecek.
Bolu'da, artan korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Korona virüs nedeniyle hastanelerde tedavi gören vatandaşların büyük bölümünün 65 yaş üzeri olması nedeniyle alınan kararı sosyal medya hesabından duyuran Vali Ahmet Ümit, "Kıymetli büyüklerimiz pandemi sebebiyle hastanelere yatan hastalarımızın önemli bir bölümü 65 yaş ve üzeri kişilerden oluştuğundan salgından daha iyi koruyabilmek amacıyla il genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün sadece 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir" dedi. - BOLU
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