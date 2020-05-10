Bolu'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı - Son Dakika

Bolu'da koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler istisna uygulanması kapsamında ilk defa sokağa çıktı.

Atatürk Orman Parkı'nda yürüyüş yollarına çekilen bantlar belediye ekipleri tarafından kaldırılarak, parkın yürüyüş yolları açıldı. Daha sonra yasağın kalmasıyla birlikte 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlar taktıkları maskelerle parka geldi. Parkta yürüyüş yapanların bir kısmı sosyal mesafe kuralına uyarken, bazılarının da kurala uymadığı görüldü.

Maske ve karanfil verildi

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve partililer, Atatürk Orman Parkı'na yürüyüş yapmak için gelen 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara maske dağıttı ve kadınların anneler gününü kutlayarak, karanfil takdim etti.

Parka yürüyüş yapmak için gelen 66 yaşındaki Muhsin Cefakar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kararın çok iyi olduğunu belirterek, "Biraz yürüyelim de bacaklarımız açılsın. Yaklaşık 50 gündür evdeyiz ve dışarıya çıkmadık. İlk defa bugün çıktık. Bacaklarımız felan açılsın biraz, bu şekilde iyi." şeklinde konuştu.

Cefakar, evde kaldıkları süre içerisinde spor yapmaya çalıştıklarını anlatarak, "Başka bir yere çıkamadığımız için yapacak birşeyimiz de yok. Bu günü çok bekledik. İnsanın yürümesi icap ediyor. Yürümesem neredeyse tutulacak." diye konuştu.

Kendilerine verilen süreyi yürüyüş yaparak tamamlamak istediklerini anlatan Cefakar, "Evde ne kadar harekette yapsan dışarısı kadar olmuyor. Bu uygulamanın devamını istiyoruz. Haftada iki gün felan olsa bundan sonra daha iyi olur. Bankaya gitmem gerekiyor ve bugün bankalar kapalı." dedi.