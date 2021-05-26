Bolu'da 650 kilogram Kıbrıscık pirinci ücretsiz dağıtıldı - Son Dakika

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde, Yöresel Ürün Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında 650 kilogram Karakılçık pirinci ücretsiz dağıtıldı.

Kurumda düzenlenen törende konuşan Kıbrıscık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bekir Kaya, ilçede yaklaşık 400 dekar alanda üreticilerin el emeği göz nuruyla çeltik yetiştiriciliği yaptığını söyledi.

Çeltik yetiştirmenin çok meşakkatli bir uğraş olduğunu vurgulayan Kaya, "Bugün burada yaklaşık 23 çeltik yetiştiriciliği yapan çiftçimize 650 kilogram çeltik dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Kıbrıscık Karakılçık çeltiği, bölgemize uzun yıllardır babamızdan dedemizden görerek ekimini yaptığınız, tanıdığınız yüksek verimli yerli çeltik çeşidimizdir." dedi.