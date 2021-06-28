Bolu'da 650 kınalı keklik doğaya bırakıldı - Son Dakika

Kınalı kekliler, Seben Kaymakamı Süleyman Bakan, Göynük Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak , Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Serpil Uysal, kurum müdürleri ve köy muhtarları tarafından belirlenen alanlarda doğal yaşam alanına bırakıldı.

Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?