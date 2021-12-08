Bolu'da 69,5 kilo eroinle yakalanan sanıklara ceza yağdı - Son Dakika

Bolu TEM Otoyolu üzerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 69 kilo 500 gram eroinle yakalanan ve aralarında emekli astsubayında olduğu 5 kişiye toplam 122 yıl 9 ay 21 gün hapis cezası ile 842 bin 700 lira adli para cezası verildi.

Olay, 2019 yılı kasım ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin 1 hafta boyunca yaptıkları teknik takip sonucunda şüpheli 3 otomobilin TEM Otoyolu Doğu Gişeleri mevkiinden geçiş yaptığını belirleyen ekipler, Mehmet Aydemir (36), Ramazan Tatar (39), Alaattin Emen (31) ve Bülent Kalkan'ın (43) bulunduğu araçlardan 2'sini seyir halindeyken yaptıkları operasyonla durdurarak şahısları gözaltına aldı.

Piyasa değeri 35 milyon lira

Şüphelilerden emekli astsubay Hasan Poyraz (46), takip edildiğini anlayarak otomobili emniyet şeridine çekti. Araçta bulunan 69 kilo 500 gram eroini yol kenarında bulunan yeşil alana atan Poyraz, olay yerinden kaçmak istediği sırada polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Poyraz'ın araçtan attığı eroin, ekiplerin yaptığı aramada ağaçların arasında bulundu. Piyasa değeri 35 milyon lira olduğu belirlenen 69 kilo 500 gram eroinle yakalanan 5 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan 5 sanık karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanıkların savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, emekli astsubay Hasan Poyraz'ı 16 yıl 10 ay 15 gün hapis ve 112 bin 500 lira adli para cezası, Alaattin Emen'i 30 yıl hapis ve 225 bin adli para cezası, Bülent Kalkan'ı 25 yıl 3 ay 22 gün ve 168 bin 400 lira adli para cezası, Ramazan Tatar'ı 25 yıl 3 ay 22 gün hapis ve 168 bin 400 lira adli para cezası ve Mehmet Aydemir'i 25 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası ile 168 bin 400 lira adli para cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, 5 sanığa toplam 122 yıl 9 ay 21 gün hapis cezası ve 842 bin 700 lira adli para cezası vererek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. - BOLU