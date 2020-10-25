Bolu'da 7 ev ile ahırlar yandı (1) - Son Dakika

BOLU'nun Kuzfındık köyündeki evde, belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, çevredeki ev ile ahırlara sıçradı. 7 ev ve ahırlar yanarken, hayvanlar telef oldu.

Kuzfındık köyünde, Abdurrahman Kaya'ya ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ahşap evi saran alevler, çevrede bulunan ev ile ahırlara sıçradı. Toplam 7 ev ve ahırlar yandı. Büyükbaşlar, telef olurken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Köylüler de söndürme çalışmalarına yardımcı olurken, yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.