Bolu'da 7 FETÖ şüphelisi adliyede
2 saat önce
BOLU merkezli 6 il ile KKTC'de, polis ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:56 Kaynak: DHA
BOLU merkezli 6 il ile KKTC'de, polis ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları değerlendirilen muvazzaf üsteğmen ve astsubay, açığa alınan yüzbaşı ve astsubay, 2 eski askeri öğrenci, meslekten ihraç edilen astsubay, 2 mahrem imam hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu merkezli Ankara
, Gaziantep
, İstanbul
, Aksaray
ve Hatay
ile KKTC'de bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda, 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
- Bolu
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