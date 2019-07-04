Bolu
'da 7 FETÖ şüphelisi adliyede
Bolu merkezli 6 il ile KKTC'de, polis ekiplerince düzenlenen FETÖPDY operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları değerlendirilen muvazzaf üsteğmen ve astsubay, açığa alınan yüzbaşı ve astsubay, 2 eski askeri öğrenci, meslekten ihraç edilen astsubay, 2 mahrem imam hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu merkezli Ankara
, Gaziantep
, İstanbul
, Aksaray
ve Hatay
ile KKTC'de bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda, 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.