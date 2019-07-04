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Bolu'da 7 FETÖ şüphelisi adliyede

26 dakika önce

Bolu'da 7 FETÖ şüphelisi adliyedeBolu merkezli 6 il ile KKTC'de, polis ekiplerince düzenlenen FETÖPDY operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu'da 7 FETÖ şüphelisi adliyede
Bolu merkezli 6 il ile KKTC'de, polis ekiplerince düzenlenen FETÖPDY operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları değerlendirilen muvazzaf üsteğmen ve astsubay, açığa alınan yüzbaşı ve astsubay, 2 eski askeri öğrenci, meslekten ihraç edilen astsubay, 2 mahrem imam hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu merkezli Ankara, Gaziantep, İstanbul, Aksaray ve Hatay ile KKTC'de bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda, 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Bolu'da 7 FETÖ şüphelisi adliyede
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:07 Kaynak: DHA
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