Bolu'da 8 atın karantinaya alınması - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Abant Tabiat Parkı'nda 8 atın karantinaya alınmasına ilişkin, "Bu genel bir koruma önlemidir. Eğer bir tespit şüphe varsa o şüpheye istinaden karantinaya alırsınız." dedi.

Devlet Su İşleri Gölköy Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklama yapan Metin, Abant Tabiat Parkı'nda fayton ve bireysel gezintilerde kullanılan 83 attan 8'inin ruam hastalığı görülme ihtimali üzerine karantina altına alınmasının rutin bir işlem olduğunu söyledi.

Metin, bakanlık olarak her türlü sağlık güvencesini sağlamak adına rutin denetlemeleri yaptıklarını anlattı.

Bu kapsamda da hayvanlarda görülen bir hastalık varsa da Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinin kanun çerçevesinde gerekli işlemler yaptığını ifade eden Metin, Abant'taki atlardan dün ve bugün numuneler alındığını, henüz bir sonuç çıkmadığını kaydetti.

At popülasyonunun olduğu yerlerde alınan numunelerin sonuçlarına göre sürecin ilerlediğine değinen Metin, "Eğer hastalık varsa ona göre işlem yapılır. Hastalık yoksa işlem yapılmaz zaten. En nihayetinde bu numune alınan atlarla ilgili kesinleşmiş bir sonuç yok, daha tahlile yeni gitti. Dün ve bugün numuneler alındı. Dolayısıyla önümüzdeki hafta numune sonuçları çıkar, Tarım ve Orman İl Müdürümüz de sizlerle paylaşır. Numune alınan at sayısı 8." diye konuştu.

"Yapılan işler, rutin ve olması gereken işler"

Bolu Valisi Ahmet Ümit'in, 8 atın karantinaya alınmasına ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine Metin, "Tedbir alınması lazım. Hayvanda hastalık şüphesi var ki numune alındı. Dolayısıyla bu genel bir koruma önlemidir. Eğer bir tespit şüphe varsa o şüpheye istinaden karantinaya alırsınız. O şüphe dağıldıktan sonra karantina kalkar. Yapılan işler, rutin ve olması gereken işler." değerlendirmesinde bulundu.