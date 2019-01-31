Bolu'da 8 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

BOLU'da TEM yolunda polis tarafından minibüste yapılan aramada, piyasa değeri 51 bin lira olan 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

BOLU'da TEM yolunda polis tarafından minibüste yapılan aramada, piyasa değeri 51 bin lira olan 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batı illerine kaçak sigara taşındığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, TEM yolu üzerinde uygulama noktası oluşturdu. Yapılan uygulamada, şüpheli minibüs durdurularak, içinde detaylı arama yapıldı. Aramada, eşyalara ve kutulara gizlenmiş, 51 bin lira değerinde 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili minibüs sürücüsü H.T. gözaltına alındı.



- Bolu

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