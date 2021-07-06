Bolu'da NARKOTİM ekipleri 8 kilo 400 gram esrar ele geçirdi - Son Dakika

Bolu'da bir otomobilde yapılan aramada 8 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKOTİM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir otomobil durduruldu.
Ekipler tarafından otomobilde yapılan aramada 8 kilo 400 gram esrar ele geçirilirken, F.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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