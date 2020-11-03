Bolu'da 87 bin 380 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Bolu'da 87 bin 380 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

03.11.2020 11:34
Bolu'da 87 bin 380 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, System.String[]

BOLU'da, polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 15 kilo 600 gram ağırlığında 87 bin 380 uyuşturucu hap ele geçirildi.

BOLU'da, polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 15 kilo 600 gram ağırlığında 87 bin 380 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Suriye uyruklu Mehdi A. (24) ve Mahmud E. (28) tutuklandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu'nda şüphe üzerine otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' eşliğinde arama yapıldı. Otomobilin çeşitli yerlerine saklanmış 46 paket halinde ağırlığı 15 kilo 600 gram olan 87 bin 380 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan Suriye uyruklu Mehdi A. ve Mahmud E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ele geçirdikleri uyuşturucu haplarla 'Geçmiş olsun İzmir' yazarak saat kulesinin çizimini yaptı.


Bolu'da 87 bin 380 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Bolu'da 87 bin 380 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Bolu'da 87 bin 380 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Bolu'da 87 bin 380 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Bolu'da 87 bin 380 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Uyuşturucu, Narkotik, Suriye, Bolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bolu'da 87 bin 380 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika


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