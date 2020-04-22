Bolu'da, 87 yaşındaki Fatma nine eşinin vefatı ile aldığı maaşını 'Milli Dayanışma Kampanyası'na... - Son Dakika

Altuntaş dekontu aldıktan sonra polis ekiplerine tatlı ikram edip, "Buradan çıkamıyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun" diyerek teşekkür etti.

Bolu'nun Sağlık mahallesinde yaşayan Fatma Altuntaş, 155'i arayarak polis ekiplerinin evine gelmesini istedi. Altuntaş'ın telefonu üzerine İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Yunus Timleri, yaşlı kadının yaşadığı eve gitti. Polisleri kapıda gören Altuntaş, eşinin ölmesi üzerine aldığı 2 bin lira tutarındaki maaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın korona virüs ile mücadele kapsamında başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediğini söyledi. Altuntaş'ın isteğini yerine getiren polis ekipleri, parayı yatırdıktan sonra dekontu yaşlı kadına götürdü.

Bolu 'da, 87 yaşındaki Fatma nine eşinin vefatı ile aldığı maaşını 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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