Bolu'da, 9 bin 500 personelle bayram tedbiri alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da, 9 bin 500 personelle bayram tedbiri alındı

08.07.2022 15:25

Bolu'da, 9 bin 500 personelle bayram tedbiri alındıBOLU Bolu'da, Kurban Bayramı tatili boyunca jandarma ve polisten oluşan 9 bin 500 personelle trafik ve güvenlik tedbiri alındığı açıklandı.

Bolu'da, 9 bin 500 personelle bayram tedbiri alındı

BOLU Bolu'da, Kurban Bayramı tatili boyunca jandarma ve polisten oluşan 9 bin 500 personelle trafik ve güvenlik tedbiri alındığı açıklandı.

Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından birisine sahip olan Bolu'da, memleketlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkii ve Gerede- Karadeniz Bağlantı Yolu'nda akıcı yoğunluk oluşturuyor. Güzergahta zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı kazalar ve araç arızaları sebebiyle trafikte duraksamalar yaşanırken, polis, jandarma ve karayolları ekiplerinin müdahalesiyle trafik yeniden normale döndürülüyor.

Günlük araç geçişi 100 bini buluyor

Bayram tatili boyunca Bolu geçişinde tedbirlerin alındığını söyleyen Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Emniyet ve jandarma olarak 9 bin 500 personelle beraber 2 bin 678 ekip oluşturuldu. Bolu'nun değişik yerlerinde trafikle ilgili olarak, özellikle kritik yerlerle ilgili tedbir alındı. Bunun dışında bayram güvenliği ile ilgili de tedbirlerimiz alındı. Şuan itibariyle trafik normal hızla devam ediyor. Zaman zaman özellikle TEM Otoyolu'nda trafik yavaşlıyor. Ama zaman zaman da hızlanıyor. Bu normal beklediğimiz bir trafik yoğunluğu. Normal zamanlarda TEM Otoyolu'nda günlük 20-25 bin araç geçişi oluyor. Ama bayramlarda geçen yıl 111 bin civarında en yüksek noktaya ulaşmıştı. Dün itibariyle gün boyunca trafik sayımız 56 bin civarındaydı. Bugün de 100 bine doğru ve üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Vatandaşımızın rahat, huzur içerisinde seyahat etmesini, memleketlerine ulaşmaları noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Sürücülere uyarılarda da bulunan Kılıç, "Özellikle tırlardan ve araç sürücülerinden yol kenarlarında park etmemelerini, park alanlarını kullanmalarını istiyoruz. Çünkü yolun kenarında park etmeleri durumunda trafiğin hızını düşürmüş oluyorlar. Ayrıca trafik kurallarına mutlaka uyulsun. Hız yapmayalım. Özellikle İstanbul'dan Karadeniz gibi uzak yerlere gidecek olanların mutlaka 2-3 saatte bir dinlenmeleri ve temiz hava almaları noktasında ikazda bulunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
BAKAN YARDIMCISI ERDİL BAYRAMDA 211 BİN PERSONEL GÖREV ALACAK BAKAN YARDIMCISI ERDİL BAYRAMDA 211 BİN PERSONEL GÖREV ALACAK Son dakika! Muğla jandarması havadan İHA destekli 9 bin 151 personelle bayram nöbetinde Son dakika! Muğla jandarması havadan İHA destekli 9 bin 151 personelle bayram nöbetinde
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da, 9 bin 500 personelle bayram tedbiri alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:41 Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'a ayak bastı! İşte ödenmesi beklenen bonservis bedeli
19:29 Cuma hutbesinde "Doktorların daha fazla öldürülmesini getirir" diyen imam hakkında soruşturma açıldı
18:56 Antalyaspor ile karşılaşacak Borussia Dortmund: Nuri Şahin ziyarete geliyor
18:24 Hatalı sollama yapan otomobil, traktör yüklü kamyonetle çarpıştı! 2'si de öldü
18:17 İstanbul'da ırkçı bir şahıstan siyahi aileye ağır küfürler! Metrodaki diğer yolcular gülerek eşlik etti
18:13 Türk futbolunda radikal karar! VAR sisteminde yabancı hakem dönemi başlıyor
17:52 Cristiano Ronaldo Manchester United'ı sildi! Yeni takımı neresi olacak?
17:16 Uğur Karakullukçu ve Sofiane Feghouli sosyal medyada tartıştı: İki yüzlüsün
17:12 Japon polisi suikastın gerekçesini duyurdu: Saldırgan, Abe'nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için cinayeti işledi
16:47 Premier Lig'in durdurulamayan yıldızı Jack Wilshere, 30 yaşında futbolu bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 19:51:47. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu'da, 9 bin 500 personelle bayram tedbiri alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement