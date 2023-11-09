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Bolu'da 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar davasında sanığa hapis cezası - Son Dakika

Bolu'da 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar davasında sanığa hapis cezası

Bolu\'da 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar davasında sanığa hapis cezası
09.11.2023 11:04

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde 2017 yılında 9 yaşındayken komşusu tarafından cinsel istismara uğrayan kız çocuğu, olaydan 6 yıl sonra yaşadıklarını okulda anlattı. Şikayet üzerine tutuklanan sanık, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

BOLU'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde 2017 yılında 9 yaşındayken, komşuları M.Ö.'nün (75) cinsel istismarına uğrayan K.Ç. isimli kız çocuğu, olaydan 6 yıl sonra yaşadıklarını okulda rehber öğretmenine anlattı. Öğretmenin, durumu bildirdiği ailenin şikayetçi olduğu M.Ö., tutuklu yargılandığı davada 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2017 yılında Gökçesu beldesinde meydana geldi. Olayın yaşandığı tarihte 9 yaşında olan K.Ç. komşuları M.Ö. tarafından cinsel istismara uğradı. Yaşadığı olayın şoku ve korkusuyla yıllarca başına gelenleri kimseye anlatamayan K.Ç., haziran ayında okulda, derste ağladı. Rehber öğretmeninin niye ağladığını sorduğu K.Ç., yıllar önce uğradığı cinsel istismarı anlattı. Rehber öğretmen, durumu okul idaresine, polise ve aileye bildirdi. Aile şikayetçi olurken, 1 çocuk ve 2 torun sahibi M.Ö., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö., 6 Haziran'da tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Ö. hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasında, suçlamaları reddeden M.Ö., "Kız, komşumun kızıdır. Kendisini kesinlikle kolundan tutup eve zorla getirip, cinsel istismarda bulunmadım. Eşim öldüğü için zaten üzüntü içerisindeyim. Böyle bir şey yapmam imkansız. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.

K.Ç., sanığın cezalandırılmasını istediğini ifade ederek, "Bu çirkin olayı sakladım. Hep korku ile yaşadım. Kimseye bir şey söylememem konusunda beni korkutmuştu. 6 yıl sonra ders sırasında olay aklıma geldi ve ağlamaya başladım. Durumu öğretmenime anlattım. Sanıktan şikayetçiyim ve cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, M.Ö.'nün 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Kaynak: DHA

Rehber, Mengen, Bolu, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar davasında sanığa hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar davasında sanığa hapis cezası - Son Dakika
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