Bolu'da 92 Gram Eroinle Yakalanan 3 Zanlı Serbest Bırakıldı
1 saat önce
Bolu'da yol kontrolü sırasında yapılan aramalarda 92,13 gram eroinle yakalanan 3 şahıs işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Bolu
'da yol kontrolü sırasında yapılan aramalarda 92,13 gram eroinle yakalanan 3 şahıs işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM otoyolu üzerinde uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulama sırasında durdurulan bir otomobilde bulunan 3 zanlının şüpheli hareketleri üzerine araçta ve şahısların üstlerinde arama yapıldı.
Yapılan aramalarda araç içerisinde ve araçta bulunan T.E. (24), V.Y. (27) ile M.A.'nın (26) üstünde 92,13 gram eroin ve bir adet şırınga ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - BOLU
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:46 Kaynak: İHA
Vakıf Katılım da Konut Kredilerinde Faiz Oranını Yüzde 0,98'e Düşürdü
Yunanistan'da, Hakem Thanasis Tzilos'a Yapılan Saldırı Nedeniyle Süper Lig Maçları Ertelendi
Eski Bakan Ercan Vuralhan'ı Öldüren Zanlıya 12,5 Yıl Hapis Cezası Verildi
Erdoğan'dan "DEAŞ'ı Temizler misiniz?" Diyen Trump'a Yanıt: Sileceğiz