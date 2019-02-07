Son Dakika Haberleri: Bolu'da, Abant Kış Uçuşları Festivali Başladı

Bolu'da, Abant Kış Uçuşları Festivali Başladı

8 dakika önce

Bolu'da, Abant Kış Uçuşları Festivali başladıBOLU - Bolu'da, 3'üncüsü yapılacak olan Abant Kış Uçuşları Festivali'nin açılışında, model uçak akrobasi gösterisi izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Bolu'da, Abant Kış Uçuşları Festivali Başladı, System.String[]
Bolu'da, Abant Kış Uçuşları Festivali başladı

BOLU - Bolu'da, 3'üncüsü yapılacak olan Abant Kış Uçuşları Festivali'nin açılışında, model uçak akrobasi gösterisi izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu'da bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilecek olan Abant Kış Uçuşları Festivali, renkli açılış töreniyle başladı. Bolu Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Derneği öncülüğünde gerçekleştirilecek olan festivalin açılışında, Paşaköy Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide Model Uçak akrobasi gösterisi ve motorlu yamaç paraşütünün Türk bayrağını göklerde gezdirmesi büyük ilgi gördü.
Gösterilerin ardından, etkinliğe katılan vatandaşlar, alışveriş merkezi içerisinde kurulan ve 45 ilin havadan çekilen fotoğraflarının olduğu sergiyi gezdi.
Etkinlikle ilgili konuşan Bolu Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Derneği Başkanı İsmail Uçar, "Haftasonu 9-10 Şubat'ta Abant'ta kar üzerinde uçuşlarımızı gerçekleştireceğiz. Bu şekilde etkinliğimizi bitirmiş olacağız" dedi.
Türk Hava Kurumu'nda Yamaç Paraşütü öğretmeni Orhan Özgülbaş ise, "Bizler de buraya Bolu Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Derneği'ni desteklemek üzere Türk Hava Kurumu olarak geldik. Akrobasi model uçak, motorlu yamaç paraşütü ve gökyüzünden Türkiye manzaraları fotoğraf sergisini getirerek destekte bulunuyoruz. Buradaki 175 fotoğraf, 2005 yılından beri devam eden bir projenin eseri. Yaklaşık 45 ilin fotoğrafı var. Bir hafta süreyle burada olacak. Türkiye'nin tarihsel ve doğal güzelliklerini uçarken görüntüledik" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:07 Kaynak: İHA

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