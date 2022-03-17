Bolu'da aç kalan yılkı atları beslendi - Son Dakika
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Bolu'da aç kalan yılkı atları beslendi

17.03.2022 11:51

Bolu'da aç kalan yılkı atları beslendi Bolu'da kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı ormanlık alanlarda aç kalan yılkı atları için yemleme çalışması yapıldı.

Bolu'da aç kalan yılkı atları beslendi

BOLU - Bolu'da kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı ormanlık alanlarda aç kalan yılkı atları için yemleme çalışması yapıldı.

Bolu'da yoğun kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Kar yağışıyla birlikte ormanlık alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları ve At Yaylası'ndaki yılkı atlarının beslenmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri çalışma yaptı. Ulaşımın zorlu olduğu alanlara arazi araçlarıyla çıkan ekipler yılkı atları için besi yemi ve saman bıraktı. Ekiplerin yiyecek bıraktığını fark eden atlar gruplar halinde bölgeye gelerek beslendi. Yılkı atlarının beslenmesinin ardından ekipler farklı bölgelerde geyik, karaca ve kuşlar için de yemleme çalışması gerçekleştirdi.

Bolu'da aç kalan yılkı atları beslendi
Bolu'da aç kalan yılkı atları beslendi
Bolu'da aç kalan yılkı atları beslendi

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Kaynak: İHA

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