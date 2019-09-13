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Bolu'da adliye lojmanlarından hırsızlık

1 saat önce

Bolu'da, adliye lojmanlarından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Gürcistan uyruklu 4 kişi yakalandı.

Bolu'da adliye lojmanlarından hırsızlık, System.String[]

Bolu'da, adliye lojmanlarından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Gürcistan uyruklu 4 kişi yakalandı.

Tabaklar ve Borazanlar mahallelerinde Bolu Adliyesi çalışanlarının oturduğu lojmanlardaki 3 daireden hırsızlık yapılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, eşkalleri belirlenen Gürcistan uyruklu 4 şüpheliyi Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde gözaltına aldı.

Üzerilerinde, girdikleri evlerden çaldıkları yaklaşık 50 bin lira değerindeki eşyalar ile hırsızlık yapmak için kullanılan malzemeler ele geçirilen ve daha önceden de çok sayıda suç kayıtları olduğu tespit edilen M.I, I.L, K.B. ve L.R. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Gürcistan, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:16 Kaynak: AA
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