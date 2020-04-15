Bolu'da af yasasından 623 hükümlü faydalandı - Son Dakika

Bolu ve Göynük Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan 623 hükümlü, infaz düzenlemesinden faydalandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, tüm bu infaz değişikliklerine ilişkin olarak Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Göynük K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlülerin infaz dosyalarının ayrı ayrı titizlikle incelendiği ifade edildi.

Bugün itibarıyla, Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 501 hükümlünün 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izinli sayıldığı, Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 66 hükümlünün açık ceza infaz kurumuna ayrılma işlemleri gerçekleştirilerek 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izne gönderildiği kaydedildi.

Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 36 hükümlünün geri kalan cezalarını çekmek üzere açığa ayrılarak Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 11 hükümlü şartlı tahliye edilmiş, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 2 hükümlünün açık ceza infaz kurumuna ayrılma işlemleri gerçekleştirilerek 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izne gönderilmiş, Göynük K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 10 hükümlü 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izinli sayılmış, 4 hükümlünün açık ceza infaz kurumuna ayrılma işlemleri gerçekleştirilerek 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izne gönderilmiş, 1 hükümlü geri kalan cezasını çekmek üzere açığa ayrılarak, Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirilmiş, 3 hükümlü şartla tahliye edilmiştir. Toplam 623 hükümlü infaz düzenlemesinden faydalanmıştır."

Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Valiliği, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, Bolu İl Jandarma Alay Komutanlığı, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Bolu Belediyesi ile koordineli olarak ceza infaz kurumlarından tahliye olan ve izne gönderilecek hükümlülerin bireysel seyahat yapamayacakları gözetilerek, adres bilgilerine göre güzergahlarının tespit edildiği, Bolu il ve ilçelerinde ikamet eden hükümlülerin Bolu Belediyesince temin edilen otobüslerle, Bolu dışında ikamet eden hükümlülerin daha önceden temin edilen otobüslerle her otobüse 1/2 kapasitede yolcu alınmak kaydıyla nakillerinin planlandığını kaydedildi.

Her hükümlü için Bolu Valiliğince seyahat izin belgesi düzenlendiğinin belirtildiği açıklamada, "Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve ceza infaz kurumları sağlık personeli tarafından hükümlülerin ateş ölçümleri yapılarak, Covid-19 hastalığı belirtisi bulunup bulunmadığı yönünde raporlarının düzenlendiği, her hükümlüye bir çift eldiven, bir adet maske ile Sağlık Bakanlığının Covid-19 hastalığına ilişkin bilgilendirici broşürlerinin teslim edildiği, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve Bolu İl Jandarma Alay Komutanlığı tarafından asayiş ve trafik yönünden cezaevi çevresi ile cezaevine giden yollarda gerekli önlemlerin alındığı, aynı organizasyonun Göynük K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlüler için de Göynük Cumhuriyet Başsavcılığınca yerine getirildiği ifade edildi.