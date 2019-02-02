Son Dakika Haberleri: Bolu'da Afgan Aileyi Kurtarmak İçin Seferber Oldular

Bolu'da Afgan Aileyi Kurtarmak İçin Seferber Oldular

1 saat önce

Bolu'da Afgan aileyi kurtarmak için seferber oldularBolu'da, gaz kaçağının olduğu evde 4 çocukla birlikte kilitli kalan Afgan uyruklu aile, itfaiye ekiplerinin evin kapısını balyozla kırmasıyla kurtarıldı.

Bolu'da Afgan aileyi kurtarmak için seferber oldular

Bolu'da, gaz kaçağının olduğu evde 4 çocukla birlikte kilitli kalan Afgan uyruklu aile, itfaiye ekiplerinin evin kapısını balyozla kırmasıyla kurtarıldı. Büyük korku yaşayan 4 çocuklu aileyi itfaiye, polis, 112, doğalgaz personelleri ile vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Gölyüzü Mahallesi Şehit Kani Caddesi üzerinde meydana geldi. 4 katlı apartmanın en üst katında 4 çocuğuyla birlikte yaşayan Afgan uyruklu anne, evin kapısını kilitledikten sonra çocuklardan biri anahtarı kaybetti. Evde kilitli kalan anne Farahnaz Faizi ve çocukları Muhammed(5), Niayis(8), Sarah(4), Meysa(6) mutfaktaki ocaktan gaz sızıntısı olduğunu fark edince balkona çıkarak komşularından yardım istedi. Çocuklar ve anne Farahnaz'ın sesini duyan komşular durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis, apartmanın doğalgaz hattını kapattıktan sonra itfaiye ve 112 sağlık ekiplerinden yardım istedi. Polis bu sırada demir kapıdan atlayıp balkonun bulunduğu bölüme giderek gazdan etkilenmemek için balkona çıkan aileyi sakinleştirmeye çalıştı. İtfaiye evin kapısını balyozla kırarak içeri girdi. Büyük korku yaşayan aileyi ekipler sakinleştirmek için büyük çaba harcadı. Çocuklardan Muhammed'i kucağına alıp ambulansa götüren polis memuru onları kurtardıklarını ve korkmamalarını söyledi. Küçük Muhammed de polise teşekkür etti. 112 Acil personeli de balon yaptığı lastik eldiveni küçük Muhammed'e vererek sakinleşmesini sağladı. Çocuklar, babalarının çalışmak için Sakarya'nın Adapazarı ilçesine gittiğini söyledi. Türkçe bilmeyen ailenin yaşadığı korku görenleri üzdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:07 Kaynak: DHA

İtfaiye, Bolu, 3. Sayfa
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