Bolu'da Ağaç Devrilen 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bolu'da Ağaç Devrilen 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Bolu'da Ağaç Devrilen 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

29.06.2023 20:11

Düzce il sınırında bulunan İkizler Yaylası'ndaki ormanlık alanda, Mustafa İ'nin kestiği ağaç, 9 yaşındaki oğlu Kerim İ'nin üzerine devrildi. Babası tarafından Dereceören köyüne götürülen çocuk, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bolu'da üzerine ağaç devrilen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Düzce il sınırında yer alan İkizler Yaylası bölgesindeki ormanlık alanda Mustafa İ'nin (41) kestiği ağaç, 9 yaşındaki oğlu Kerim İ'nin üzerine devrildi.

Sağlık ekiplerine haber veren Mustafa İ, ağacın altından çıkardığı çocuğunu aracıyla Abant Milli Parkı yolu üzerindeki Dereceören köyü mevkisine götürdü.

Burada ambulansa alınan Kerim İ, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Küçük çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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Düzce, Bolu, Yaşam, Son Dakika

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