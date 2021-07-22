Bolu'da ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekibince kurtarıldı - Son Dakika

Bolu'da ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekibince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Sağlık Mahallesi Yelki Sokak'ta Ekrem Tekin idaresindeki 34 LJT 88 plakalı otomobil, yoldan çıkarak sulama kanalındaki ağaca çarptı.
Kazayı gören mahalle sakinleri, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekibinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu vinçle çekilen aracın kapısı kesilerek kurtarıldı.
İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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